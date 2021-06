Itália-País de Gales: luta pelo 1.º lugar no Grupo A do Euro'2020

Com duas vitórias em dois jogos, a Itália procura este domingo fechar da melhor forma a fase de grupos, isto num encontro da 3.ª ronda do Grupo A no qual terá pela frente um País de Gales que entra em campo com 4 pontos e que, na pior das hipóteses, será um dos melhores terceiros.



Com 6 golos marcados e 0 sofridos, os italianos entram em campo vindos numa incrível sequência de 29 encontros seguidos sem perder, sendo que nos mais recentes levam já dez triunfos consecutivos, sempre sem sofrer golos. A última derrota tem praticamente três anos, foi na Liga das Nações, diante de Portugal, por 1-0. Neste jogo, refira-se, Roberto Mancini tem três jogadores em dúvida - Marco Verratti, Alessandro Florenzi e Giorgio Chiellini.



Quanto ao País de Gales, tem 4 pontos fruto de uma vitória (sobre a Turquia) e um empate (frente à Suíça), sendo que no encontro com os turcos conseguiram mostrar a sua melhor versão e com Gareth Bale em evidência. Ao contrário de Mancini, Rob Page tem a equipa na máxima força e deverá mesmo repetir o onze apresentado diante da Turquia.



Olhando ao confronto direto, este será o décimo jogo entre estas duas equipas, mas o primeiro desde 2003, no apuramento para o Euro'2004. Na altura foram os italianos a vencer, por 4-0, com Filippo Inzaghi a fazer um hat-trick e Alessandro Del Piero a fazer um golo.

CÓD 105 Itália 1.48 Empate 4.09 País de Gales 7.4