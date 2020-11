Itália-Polónia: duelo com sabor a final no Grupo 1 da Liga das Nações

Jogo com cariz decisivo no Grupo 1 da Divisão A da Liga das Nações, com Itália e Polónia a defrontarem-se em Reggio Emilia numa partida que colocará frente a frente os dois primeiros colocados e ao qual também estará bastante a Holanda - terceira, com 5 pontos.



Com 7 pontos, é a Polónia quem entra em campo no comando das operações, mercê de uma campanha com duas vitórias, um empate e somente uma derrota. Para lá deste registo, os polacos vão já em cinco jogos seguidos sem perder, isto contando também encontros de preparação, como aquele que disputaram na quarta-feira, ao baterem a Ucrânia por 2-0.



Com Robert Lewandowski como grande esperança, a Polónia tem também apresentado um bom registo defensivo, já que não sofre há três partidas, uma delas precisamente ante esta Itália, num nulo em solo polaco há um mês. Para esta partida, refira-se, a Polónia não contará com o suspenso Mateusz Klich.



Do lado italiano estará uma equipa que, apesar de ser segunda, não perde há 20 partidas e que em oito das últimas dez foi mesmo a primeira formação a marcar. Num dos jogos no qual essa estatística não se viu foi precisamente ante esta Polónia, no tal nulo de há um mês.



E por falar em confronto direto, note-se que a Itália vai em cinco jogos seguidos sem perder ante os polacos, isto numa mão cheia de duelos nos quais se registaram sempre menos do que 3 golos e 5 cartões.





Nota ainda para as ausências na turma transalpina, numa lista na qual consta o suspenso Danilo D'Ambrosio e ainda de Domenico Criscito, Angelo Ogbonna, Leonardo Spinazzola, Francesco Caputo, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini, isto para lá do próprio treinador Roberto Mancini, que acusou positivo à Covid-19.

CÓD 129 Itália 1.67 Empate 3.43 Polónia 5.08