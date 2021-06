Itália-Rep. Checa: italianos numa incrível série imbatível

Presentes na fase final do Euro'2020, Itália e Rep. Checa defrontam-se esta sexta-feira num encontro de preparação para que os italianos será o último antes do arranque da fase final, ao contrário dos checos, que ainda jogarão mais um.



Vindos de uma goleada esperada diante de San Marino, por 7-0, os italianos levam sete vitórias consecutivas e uma impressionante série de 26 (!) jogos consecutivos sem perder. Por outro lado, nos últimos oito duelos não sofreu golos e ao intervalo já vencia em seis deles.



Quanto aos checos, nos três jogos de março conseguiram os três resultados possíveis... e sempre em queda. Começaram a ganhar à Estónia, empataram com a Bélgica e perderam com Gales. Três jogos onde apenas um teve mais do que 3 golos, precisamente o primeiro, com goleada por 6-2.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra duas vitórias italianas e uma checa, isto para lá de um empate. Como será ao quinto duelo?