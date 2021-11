Itália-Suíça: líderes do Grupo C tentam ganhar vantagem rumo ao apuramento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Itália e Suíça defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a fase de qualificação europeia para o Mundial'2022, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que discutem o primeiro lugar do Grupo C.

À entrada para esta ronda, a seleção italiana posiciona-se - a par da Suíça - na liderança da tabela, com 14 pontos conquistados, fruto de quatro vitórias e dois empates até ao momento nos seis jogos já disputados no Grupo C.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que a Itália registou duas vitórias (Lituânia e Bélgica), dois empates (Bulgária e Suíça) e uma derrota (Espanha), ao passo que a Suíça somou três triunfos (Grécia, Irlanda do Norte e Lituânia) e dois empates (Itália e Irlanda do Norte).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da Itália, seleção que venceu um dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com os outros quatro embates realizados a terminarem com quatro empates - dois terminaram com golos e outros dois sem golos.