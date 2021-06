Itália-Suíça: 'Squadra Azurra' procura a segunda vitória no Grupo A

Itália e Suíça defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo A do Euro'2020, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que arrancaram que forma distinta este torneio.

À entrada para esta ronda, a Itália posiciona-se na liderança da tabela classificativa, com três pontos conquistados, após bater (3-0) a Turquia na jornada inaugural do Grupo A, enquanto que a Suíça empatou (1-1) com o País de Gales.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Itália registou cinco vitórias consecutivas (Bulgária, Lituânia, São Marino, República Checa e Turquia), ao passo que a Suíça somou quatro triunfos (Lituânia, Finlândia, Estados Unidos da América e Liechtenstein) e um empate (País de Gales).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas seleções, uma vez que ambas registaram quatro empates nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre si. A Itália venceu o único embate que não terminou com a igualdade no marcador.