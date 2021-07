Jaguares FC-Once Caldas: 2.ª jornada do Clausura colombiano

Encontro da jornada 2 do Torneio Clausura do campeonato colombiano, com um embate entre o Jaguares FC e o Once Caldas, duas equipas que tiveram inícios de torneio bem distintos. Os da casa perderam por 2-0 diante do Deportes Quindio, ao passo que os visitantes ganharam ao Atlético Huila.



Décimo no Torneio Apertura, com 25 pontos, o Jaguares espera conseguir voltar a triunfar para ter um novo torneio tranquilo, ao passo que o Once Caldas tenta melhorar o 15.º desse mesmo torneio inaugural, onde conseguiu somente 17 pontos.



Nesse Apertura, refira-se, o Jaguares bateu este Once Caldas por 2-1 fora de casa, algo que agora pode servir de referência mas também para despertar um pequeno espírito de vingança para tentar um bom resultado por parte do Once.

CÓD 357 Jaguares FC 2.15 Empate 2.9 Once Caldas 2.7