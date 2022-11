Japão-Espanha: duelo com vista para os 'oitavos'

CÓD 142 Japão 7,75 Empate 4,75 Espanha 1,35

Praticamente apurada para os oitavos-de-final - apenas um cenário louco o impedirá -, a Espanha defronta esta quinta-feira a congénere do Japão, uma equipa que chocou o mundo duplamente do futebol ao ganhar à Alemanha e, depois, ao perder frente à Costa Rica. Com 3 pontos, os japoneses em teoria poderão jogar para o empate, mas aí terão de ficar atentos ao outro encontro entre Costa Rica e Alemanha (esperar que também haja empate, basicamente...).Colocando de parte essas contas, e focando nos números atuais, o Japão leva três jogos a sofrer pelo menos um golo, sendo que neste duelo poderá não contar com Hiroki Sakai, um jogador que está em dúvida. Em relação à Espanha, vem de quatro jogos sem perder e tentará ampliar essa sequência, num duelo em que Alvaro Morata, que marcou nos dois jogos até ao momento, poderá ser titular. A Roja, refira-se, foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete jogos que disputou.Em termos históricos, este será o primeiro jogo da história entre as duas equipas.