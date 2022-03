Jastrzebski W.-Kedzierzyn-Koz.: duelo em polaco na Champions

Encontro em polaco nas meias-finais Liga dos Campeões de voleibol, a colocar frente a frente Jastrzebski Wegiel e ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, numa partida que promete naturalmente emoções fortes. Especialmente porque em campo estarão as duas equipas que ocupam a primeira posição do campeonato local, o que garante desde já voleibol do melhor nível.



Líder no plano interno, com 63 pontos em 24 jogos, o Jastrzebski Wegiel chega a este jogo depois de uma fase de grupos perfeita, com seis vitórias em seis jogos e 18 sets ganhos e apenas 2 perdidos. Nos 'quartos', diante do Lube, venceu por 3-0 fora de casa e, depois, com a vitória final nas mãos, triunfou na 'negra' no seu reduto.



Quanto ao ZAKSA, é segundo na Liga polaca com 61 pontos e nesta Champions foi segundo no Grupo C, com quatro vitórais e duas derrotas, apenas atrás do Lube, curiosamente a quem o Jastrzebski Wegiel venceu recentemente. Quanto aos 'quartos', acabou por não jogar, já que avançou diretamente em face do afastamento do Dinamo Moscovo.



Por serem rivais no plano interno, estes dois conjuntos já se enfrentaram por quatro vezes esta temporada, havendo por agora vantagem do ZAKSA, com duas vitórias contra uma dos opositores. Uma delas, refira-se, valeu a conquista da Taça polaca, em fevereiro, isto depois de no início da época ter perdido a Supertaça. Todos os jogos disputados até ao momento foram definidos em sets diretos (3-0).

Por Record