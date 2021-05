JDA Dijon Basket-AS Monaco Basket: duelo de topo no basquetebol francês

Encontro de topo do campeonato francês de basquetebol, com o segundo colocado JDA Dijon Basket a receber a visita do líder AS Monaco Basket, numa partida em atraso da 10.ª jornada da prova.



Com 17 vitórias em 19 jogos, os monegascos entram em campo com vantagem clara sobre o adversário desta ronda, uma equipa que apesar de ter mais quatro partidas disputadas tem um registo de vitórias/jogo bem inferior.



Olhando aos jogos recentes, o Monaco venceu os últimos onze jogos que disputou, sendo que em oito deles ao intervalo já vencia. A turma do principado marcou 86 pontos nos últimos dez encontros, para um total de 165.



Quanto ao JDA Dijon Basket, venceu sete dos últimos dez, sendo que em sete dos últimos nove ao intervalo já vencia. No que a pontos diz respeito nos últimos dez, a turma de Dijon marcou 83 em média, para um total de 159.



Quanto ao registo de confronto direto, há uma média pontual de 155, com o Dijon a contar com 73 e o Monaco com 83. Nos dois jogos mais recentes o Monaco venceu ambos, primeiro por 80-67 e o segundo, já esta época, por 70-62.