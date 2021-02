Jennifer Brady-Naomi Osaka: decisão no Open da Austrália

Cinco meses depois de se terem defrontado nas meias-finais do US Open, Jennifer Brady e Naomi Osaka voltam a encontrar-se, agora na decisão do Open da Austrália. Na altura levou a melhor Osaka, rumo à conquista do torneio novaiorquino, mas a história agora pode ser diferente, especialmente porque Brady tem sido uma das tenistas em maior ascensão nos últimos tempos.



O problema é que do lado oposto estará uma Naomi Osaka tremendamente motivada, principalmente pelo triunfo diante de Serena Williams, nas meias-finais no torneio de Melbourne. Por outro lado, ao contrário de Brady, que perdeu dois sets na sua caminhada até à final, ambos nos últimos dois jogos, Osaka perdeu apenas um, no caso nos oitavos-de-final, diante de Garbine Muguruza.



Como será desta vez?