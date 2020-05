Jeonbuk Hyundai-Suwon Samsung: futebol recomeça na Coreia do Sul

Apesar da ausência de público nas bancadas, arranca sexta-feira mais uma edição do campeonato sul-coreano, com um embate inaugural a colocar frente a frente o Jeonbuk Hyundai e Suwon Samsung, em partida agendada para as onze da manhã (hora de Lisboa). Frente a frente estarão o campeão Jeonbuk Hyundai e o Suwon Bluewings, o oitavo da temporada passada, num duelo que contará com presença portuguesa, já que a formação caseira, a campeã em título, é comandada pelo português José Morais.



Sem jogar há várias semanas, os dois conjuntos têm poucos pontos de comparação estatísticas a não ser o confronto direto de outros anos, o qual dá bastante vantagem ao conjunto de José Morais, vencedor em oito dos 13 duelos disputados.



Por outro lado, de notar que quatro dos últimos cinco encontros em confronto direto tiveram menos de três golos no total e que nos quatro mais recentes o Suwon sofreu sempre. Por outro lado, o conjunto de José Morais foi a primeira formação a marcar em cinco dos últimos seis duelos entre este dois conjuntos.

CÓD 121 Jeonbuk Hyundai 1.65 Empate 3.05 Suwon Samsung 3.66