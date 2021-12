JL Bourg Basket-Bursaspor: jogo do Grupo B da Eurocup

Em jogo do Grupo B da Eurocup, JL Bourg Basket e Bursaspor encontram-se esta terça-feira em solo francês, numa partida que colocará frente a frente o décimo (e último colocado) e o sexto, respetivamente.



Com apenas uma vitória em cinco jogos nesta prova, os de Bourg-En-Bresse chegam a este jogo vindos de um triunfo no fim de semana para o campeonato francês, confiando nesta partida na eficácia de Calvin Harris Jr. (15,5 pontos de média na prova), na capacidade de luta de Eric Mika (5,5 ressaltos) e nos passes de Axel Julien (5,6 de média).



Do lado oposto, os turcos têm duas vitórias e duas derrotas no registo, chegando a este encontro também vindos de um triunfo no campeonato no fim de semana. Em termos individuais, Allerik Juwan Freeman é o destaque com 17,8 pontos de média, ao passo que David Dudzinski é o melhor ressaltador (6) e Derek Needham o melhor assistente (5,6).



Olhando ao registo pontual média nos últimos dez jogos, os duelos dos franceses tiveram em média 153, ao passo que os dos turcos chegaram aos 162. Um dado a ter em conta para esta partida, que será a primeira da história entre os dois conjuntos.

Por Record