Jönköpings Södra-Akropolis IF: duelo do segundo escalão sueco

Encontro da nona jornada da segunda divisão sueca, com o Jönköpings Södra a receber a visita do Akropolis IF esta segunda-feira, num duelo que colocará frente a frente o nono e o 14.º colocados, respetivamente.



Com 11 pontos, a formação da casa tem até ao momento três vitórias, dois empates e três derrotas, ao passo que o Akropolis, com 7 pontos, totaliza apenas um triunfo, quatro empates e três derrotas. Nas últimas duas partidas venceu, ainda que nesses dois encontros tenha ampliado para cinco o número de jogos seguidos a sofrer golos.



Relativamente ao confronto direto, note-se que este será o terceiro jogo da história, havendo por agora uma vitória do Jönköpings e um empate. Até ao momento, em dois jogos, houve sempre golos de ambas as equipas. A tendência continuará?

CÓD 189 Jonkopings Sod. 1.78 Empate 2.9 Akropolis IF 3.36