João Domingues-Pedro Sousa: Duelo português no Rio de Janeiro

João Domingues e Pedro Sousa defrontam-se na tarde de terça-feira na primeira ronda do torneio ATP do Rio de Janeiro, numa partida entre tenistas portugueses que colocará frente a frente o 107.º e o 169.º colocados da hierarquia masculina.



Vindo de um torneio praticamente perfeito em Buenos Aires (apenas faltou mesmo a conquista do torneio), Pedro Sousa chega a este encontro algo limitado fisicamente, mas tem do seu lado a vantagem psicológica no confronto direto, já que em seis duelos venceu quatro e somente perdeu dois. O mais recente triunfo foi em Poznan, no ano passado.



Curiosamente, este será o terceiro encontro entre estes dois tenistas em solo sul-americano, havendo nesse particular um triunfo para cada lado: Domingues venceu em Buenos Aires, no ano passado, e Sousa ganhou em Lima, há dois. Como será desta vez?



De notar que João Domingues chega a este encontro depois de ter superado a fase de qualificação, pelo que também entrará em court algo desgastado por alguns dias intensos.