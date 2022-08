João Sousa-Mackenzie McDonald: luso quer arrancar Open dos Estados Unidos com o pé direito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Sousa e Mackenzie McDonald defrontam-se na tarde de terça-feira, a partir das 16 horas (horário de Portugal Continental), em partida a contar para a primeira ronda do quadro principal do Open dos Estados Unidos, num encontro que colocará frente a frente os atuais números 59 e 77, respetivamente, do ranking ATP.

Nas últimas cinco partidas realizadas, entre todos os torneios em que os dois tenistas estiveram recentemente inseridos, de notar que o português somou uma vitória (Vit Kopriva) e quatro derrotas (Alexander Ritschard, Jiri Lehecka, Marc-Andrea Huesler e Laslo Djere), enquanto que o norte-americano Mackenzie McDonald somou, igualmente, um triunfo (Nikoloz Basilashvili) e quatro desaires (Jenson Brooksby, Emil Ruusuvuori, Alex Molcan e Carlos Alcaraz).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade de Mackenzie McDonald, com o norte-americano a vencer três dos quatro duelos até ao momento disputados entre os dois tenistas, com João Sousa a levar a melhor na outra ocasião.