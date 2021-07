João Sousa-Tennys Sandgren: duelo do torneio de Newport

Depois de ter dito adeus a Wimbledon logo na ronda inaugural, João Sousa volta à ação, agora para disputar a 1.ª eliminatória do torneio de Newport, com um embate diante Tennys Sandgren.



133.º na hierarquia mundial, João Sousa terá pela frente um tenista perante o qual jogou por duas ocasiões, tendo conseguido vencer uma delas - em 2018, no Masters 1000 Paris. Na outra partida, jogada em 2020, no qualifier de Roma foi Sandgren, o 78.º, a vencer.



Olhando aos últimos jogos, João Sousa venceu dois dos últimos cinco, tal como Sandgren, que no seu caso conseguiu ganhar um duelo em Wimbledon, ao contrário do português que ficou logo pelo caminho.