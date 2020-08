Johanna Konta-Viktoria Azarenka: em excelente forma

Vindas de campanhas perfeitas neste caminho rumo às meias-finais do Masters 1000 de Cincinnati - com triunfos em parciais diretos -, Johanna Konta e Viktoria Azarenka encontram-se esta sexta-feira por um lugar na final do primeiro grande torneio pós-confinamento, num embate no qual se defrontarão a 15.ª e a 59.ª do ranking WTA.



Separadas por várias posições na hierarquia, Konta e Azarenka já se enfrentaram por três ocasiões até ao momento, com a primeira a ter vantagem de 2-1 no confronto direto, Ainda assim, analisando o ténis recente apresentado por ambas, especialmente a forma como Azarenka se tem mostrado, é bem provável que a luta seja renhida e muito provavelmente decidida a três sets - ao contrário de todos os jogos disputados por estas duas tenistas neste torneio, já que ambas chegaram a esta ronda triunfando sempre em sets diretos.

