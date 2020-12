Jokerit Helsínquia-Ak Bars Kazan: reencontro um dia depois

Um dia depois de se terem enfrentado em Kazan, Jokerit Helsínquia e Ak Bars Kazan encontram-se esta segunda-feira em solo finlandês, num embate no qual o conjunto russo tentará cimentar a sua posição no topo da tabela da Conferência Este, onde surge destacada a nível pontual em relação ao segundo colocado, o Avangard.



Já os finlandeses procuram alcançar a quarta vitória consecutiva em casa, um reduto que até agora não tem sido grande trunfo, até porque em termos de percentagem tem mais vitórias fora de portas do que no seu reduto.



Quanto aos dados dos de Kazan, a atuar fora são das melhores equipas da sua conferência, com 11 vitórias em 19 partidas, ainda que no passado recente vá numa sequência de altos e baixo, com vitórias alternadas com derrotas.

CÓD 532 Jokerit Hels. 3.38 Empate 4.05 Ak Bars Kazan 1.76