Jokerit Helsínquia-Podolsk Vityaz: momentos distintos em confronto

Encontro de equipas da Conferência Oeste da KHL, com o quinto colocado Jokerit Helsínquia a receber a visita do sétimo Podolsk Vityaz, num duelo que colocará frente a frente duas formações separadas por 5 pontos (os da casa até têm uma partida em atraso).



Vindo de duas vitórias, os de Helsínquia esperam atingir a terceira, ao passo que os visitantes têm precisamente uma sequência inversa, com duas derrotas seguidas.



De notar, por fim, que o Jokerit venceu os últimos cinco jogos entre estas duas equipas, sendo que nenhum deles foi esta época.

CÓD 307 Jokerit Hels. 1.64 Empate 4.13 Podolsk Vityaz 3.83