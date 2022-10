Jong Ajax-VVV Venlo: duelo que promete golos

CÓD 317 Jong Ajax 1,62 Empate 3,5 VVV Venlo 3,75

Em duelo da 12.ª ronda do segundo escalão do futebol holandês, Jong Ajax e VVV Venlo encontram-se esta segunda-feira, numa partida que colocará frente a frente o décimo e o sétimo colocados, respetivamente.Em melhor posição, o VVV Venlo tem 17 pontos, fruto de 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Até ao momento os visitantes marcaram 17 golos e sofreram 20. Já o Jong Ajax, a equipa de jovens do Ajax, tem 15 pontos, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, numa caminhada na qual marcou 19 golos e sofreu 17.Falando em golos, o VVV Venlo vai em onze jogos seguidos a sofrer, ao passo que o Jong Ajax sofre há seis partidas. Um registo que também dá as mãos a outros dois: apenas um dos últimos seis jogos do Jong Ajax não teve golos de ambas as equipas, ao passo que no caso do VVV Venlo esse dado viu-se apenas num dos últimos nove.Em termos de confronto direto, o Jong Ajax leva três vitórias seguidas, mas sofre pelo menos um golo diante do VVV Venlo há sete partidas. Nos últimos seis o marcador final teve sempre 3 ou mais golos. Na época passada, por exemplo, o Ajax venceu por 3-1 e 6-1.