Jong PSV Eind-Jong Ajax: registos distintos testam-se em prova de fogo

Jong PSV Eindhoven e Jong Ajax defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para 21.ª jornada do segundo escalão de futebol holandês (Eerest Divisie), num encontro que coloca o atual 17.º classificado diante do segundo.



Nos últimos cinco encontros realizados, os Jong PSV Eindhoven registaram três derrotas, um empate e uma vitória, ao passo que os Jong Ajax somaram quatro triunfos e um empate.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para dois triunfos dos Jong PSV, contra apenas um dos Jong Ajax.

CÓD 190 Jong PSV Eind. 3.48 Empate 3.8 Jong Ajax 1.53