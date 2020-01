Jong Utrecht-Roda JC: dez pontos separam as duas equipas

Jong Utrecht e Roda JC defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 22.ª jornada do segundo escalão holandês de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações que têm obtido recentemente maus resultados.



Nos últimos cinco jogos, os Jong Utrecht somaram uma vitória (Almere City), dois empates (Maastricht e Eindhoven FC) e duas derrotas (G.A. Eagles e Graafschap), ao passo que o Roda JC registou dois empates (Jong AZ e Maastricht) e três derrotas (Excelsior, Jong Ajax e Almere City).



No que toca à classificação, à entrada desta jornada, os Jong Utrecht posicionam-se na 12.ª posição, com 28 pontos, enquanto que o Roda JC é 16.º colocado, com 18 pontos.



Relativamente ao confronto direto recente, de notar que, nos últimos três encontros disputados entre as duas equipas, o Roda JC venceu dois e os Jong Utrecht um.

CÓD 237 Jong Utrecht 2.05 Empate 3.26 Roda JC 2.43