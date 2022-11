Joventut-Bourg Basket: duelo de topo na Eurocup

Duelo de topo na 6.ª jornada da Eurocup, com o Joventut a receber a visita do Bourg Basket, num apartida entre duas equipas que em cinco partidas têm quatro vitórias e um empate.



Olhando ao registo recente - em todas as provas -, o Joventut vem de três vitórias seguidas, sendo que nos últimos dez jogos que disputou a média de pontos conseguida foi de 81. Quanto ao Bourg Basket, tem uma média de 86 pontos nos seus últimos dez encontros.



Em relação às estatísticas individuais, Henry Ellenson é o melhor pontuador dos da casa (11,4 de média), Simon Birgander o melhor ressaltador (5,8) e Pau Ribas o melhor assistente (4,8). Quanto ao lado contrário, Jordan Floyd tem 16,4 pontos de média, Isiaha Mike conta com 5,6 ressaltos e Hugo Benítez com 2,6 assistências.



Em termos de confronto direto, note-se que há apenas dois jogos a reportar, com uma vitória para cada lado.

Por Record