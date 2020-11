Joventut-Valência: jogo da Liga ACB

Encontro da 10.ª jornada da Liga ACB, com os catalães do Joventut a receberem a visita do Valência, num duelo que colocará frente a frente o sexto e o décimo colocados, respetivamente.



Em melhor posição, com seis vitórias em nove duelos, os catalães chegam a este jogo numa sequência de altos e baixos, com cinco triunfos em sete partidas disputadas - contando também a Eurocup.



Quanto ao Valência, tem um registo algo mais negativo no passado recente, com quatro vitórias em oito duelos. Nos dois mais recentes, refira-se, perdeu ambos, diante do Real Madrid e CSKA Moscovo.



Em relação ao confronto direto, note-se que há vantagem do Valência na última meia dúzia de partidas, com quatro triunfos. Dois deles nos jogos mais recentes, um deles neste ano de 2020, por claros 100-70.