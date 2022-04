Juárez FC-Mazathlan FC: duelo de equipas da zona inferior da tabela no México

CÓD 337 Juárez FC 2.2 Empate 2.8 Mazathlan FC 3.1

Afundados na zona inferior da tabela, Juárez FC e Mazathlan FC encontram-se na madrugada de sábado no Estadio Olimpico Benito Juarez, numa partida que colocará frente a frente o último e o antepenúltimo, respetivamente.Com 11 pontos, o Juárez FC está afundado na última posição, mas a verdade é que na ronda passada conseguiu uma das suas três vitórias, ao ganhar por 1-0 ao Toluca. Essa partida, refira-se, foi a exceção na tendência de golos sofridos, já que o Juárez FC foi o primeiro a encaixar nos outros sete encontros prévios.Quanto ao Mazathlan, vem de três encontros seguidos sem perder, com duas vitórias nos dois jogos mais recentes. Em termos de golos, apenas um dos últimos cinco jogos do conjunto visitante teve pelo menos 3 golos, sendo que cinco dos últimos sete tiveram golos de ambas as formações.Em termos de confronto direto, o Juárez FC leva cinco jogos seguidos a faturar diante deste oponente, tendo nesse período vencido dois encontros e perdido os outros três. O mais recente foi em setembro, num triunfo por 3-1.