Juárez FC-Necaxa: jogo da 1.ª jornada do Clausura mexicano

CÓD 205 Juárez FC 2.2 Empate 2.8 Necaxa 2.7

Encontro da ronda de abertura do Torneio Clausura mexicano, com o Juárez FC a receber na madrugada de sábado a visita do Necaxa, numa partida que representa o regresso das duas equipas à competição praticamente dois meses depois.E se os da casa não têm nenhum jogo de preparação para amostra nos registos, os visitantes disputaram três partidas e perderam todas, sofrendo 10 e marcando apenas 3 golos.Em termos de confronto direto, o Necaxa venceu os dois últimos encontros, ambos disputados em 2021 e ambos por 1-0. Como será o terceiro?