Juv. Viana-SC Tomar: 10.º recebe visita do 7.º

CÓD 430 Juv. Viana 2.9 Empate 4.5 SC Tomar 1.65

Em jogo da 20.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, Juv. Viana e SC Tomar encontram-se esta quarta-feira no reduto dos minhotos, numa partida que colocará frente a frente o 10.º e o 7.º colocados, respetivamente.Com 14 pontos, os minhotos têm somente 4 vitórias, 2 empates e 13 derrotas, numa campanha com 49 golos marcados e 92 sofridos. Já o SC Tomar tem mais do dobro dos pontos (30), mercê das 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas que registou. Em termos de golos, marcou 60 e sofreu 48.A fechar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra 6 vitórias dos minhotos, 4 do Sp. Tomar e 4 empates. Ainda assim, note-se que os de Tomar não perderam nenhum dos últimos cinco jogos: ganharam um e empataram os outros quatro.