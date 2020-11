Juventude-Grêmio: tricolores com vantagem mínima na eliminatória

Juventude e Grêmio defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira (00h30, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça do Brasil, num encontro em que a formação tricolor chega com a vantagem de 1-0, obtida no jogo da primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, o Juventude registou duas vitórias (Avaí e Guarani), dois empates (Cruzeiro e Figueirense) e uma derrota (Grêmio), enquanto que o Grêmio somou três triunfos (Athletico-PR, Juventude e Bragantino) e dois empates (São Paulo e América de Cali).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara vantagem do Grêmio, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, sendo que o Juventude não venceu nenhum dos restantes dois (dois empates a zeros).