Juventude-RS-Ath. Paranaense: à terceira será de vez?

CÓD 156 Juventude-RS 2.61 Empate 2.93 Ath. Paranaense 2.82

Encontro da 10.ª jornada do Brasileirão, com o oitavo colocado Ath. Paranaense a visitar na noite de quarta-feira o reduto do Juventude, o 16.º cotado na tabela da prova.Com 13 pontos, a equipa paranaense vem de cinco jogos seguidos sem perder, três para o campeonato e dois para a Libertadores. Nesses cinco jogos foi a primeira equipa a marcar em cinco deles, sendo que em termos de golos há ainda a destacar o facto de apenas dois dos últimos sete jogos não terem tido 3 ou mais golos.Quanto ao Juventude, entra em campo com 10 pontos e está uma posição acima da zona de descida. A formação de Caxias do Sul vem de uma moralizadora vitória sobre o Fluminense, que permitiu melhorar o registo recente no campeonato, com apenas uma derrota nos últimos seis jogos.Em termos de confronto direto, o Ath. Paranaense venceu os dois jogos até agora disputados, ambos na época passada: 3-0 e 2-1. Como será à terceira?