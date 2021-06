Juventude-RS-Ath. Paranaense: encontro da 2.ª jornada do Brasileirão

Encontro da segunda jornada do Brasileirão, com o Juventude a receber a visita do Athlético Paranaense, num duelo entre duas equipas que na ronda inaugural conseguiram estreias relativamente positivas.



O Juventude empatou em casa do Cuiabá, uma equipa que não perdeu qualquer encontro nas últimas semanas, ao passo que o Athletico triunfou diante do América Mineiro, por 1-0.



A meio da semana, refira-se, o Athletico empatou com o Avaí na Copa do Brasil, uma prova na qual o Juventude já não disputa, pois foi eliminado na ronda prévia.



Note-se, por fim, que este será o primeiro encontro da história entre estas duas equipas.

CÓD 162 Juventude-RS 2.78 Empate 3 Ath. Paranaense 2.25