Juventus-AC Milan: Cristiano Ronaldo entra em ação em jogo a contar para a Taça de Itália

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, entra esta sexta-feira em ação diante do AC Milan, em jogo a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Itália, num encontro em que a formação de Turim leva vantagem graças ao golo apontado fora de portas diante do conjunto rossoneri. Recorde-se que o embate entre as duas formações, na primeira mão da eliminatória, terminou com um empate 1-1.



As duas equipas que não poderão contar com duas figuras de peso para o encontro. No caso da Juventus, o argentino Gonzalo Higuaín não poderá dar o seu contributo à partida por lesão, o mesmo acontece no AC Milan, com Zlatan Ibrahimovic ausente da partida também por lesão, vaga que poderá colocar o português Rafael Leão de início na partida.



Para chegar a esta eliminatória, a Juventus teve de eliminar equipas como a Udinese, nos oitavos-de-final, e a AS Roma de Paulo Fonseca, nos quartos-de-final, enquanto que o AC Milan bateu o SPAL e o Torino.



Nos últimos cinco jogos disputados, a 'Vecchia Signora' registou três vitórias (Brescia, SPAL e Inter), um empate (AC Milan) e uma derrota (Lyon), ao passo que o AC Milan somou um triunfo (Torino), dois empates (Juventus e Fiorentina) e duas derrotas (Inter e Génova).



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para a superioridade da formação de Turim com quatro triunfos diante do seu próximo adversário nos últimos cinco duelos registados.

