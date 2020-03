Juventus-AC Milan: Ronaldo em duelo da Taça de Itália

Depois de um fim de semana sem jogos da Serie A devido ao adiamento provocado pelo surto do coronavírus, Juventus e AC Milan voltam esta quarta-feira à ação, agora em partida da segunda mão da Taça de Itália.



Depois do empate a um na primeira mão, Vecchia Signora e rossoneri estão obrigado a apresentar os seus melhores argumentos neste duelo, isto numa partida na qual a Juve entra vinda de um desaire sofrido a meio da semana passada em Lyon, ao passo que o Milan chega a este duelo depois de uma pausa competitiva de praticamente semana e meia.



Apenas com uma derrota em casa até ao momento em todas as competições (tem ainda 16 vitórias e 2 empates), a Juventus chegou a esta ronda depois de ter afastado a Udinese e a Roma, ao passo que o Milan, com apenas seis vitórias em 13 encontros fora de casa, deixou pelo caminho nesta prova o SPAL e o Torino.



Por fim, de notar que este será o terceiro encontro entre estas duas equipas esta temporada, com a Juventus a ter vencido o primeiro, por 1-0, e o segundo a terminar com o tal empate a um na primeira mão. Como será o terceiro duelo da época?

CÓD 165 Juventus 1.53 Empate 4.02 AC Milan 5.42