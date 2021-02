Juventus-AS Roma: Cristiano Ronaldo contra Paulo Fonseca na Serie A

Moralizado por aquilo que fez na terça-feira, diante do Inter Milão, Cristiano Ronaldo procura este sábado fazer nova vítima, agora num duelo da Serie A no qual a Juventus sabe que se vencer irá acabar a jornada 21 do campeonato na terceira posição, precisamente por troca com a Roma, a adversária desta ronda.



Com 40 pontos, a turma da capital chega a este jogo em Turim (sem Nicolò Zaniolo, Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini) vinda de duas vitórias seguidas, que serviram para Paulo Fonseca ganhar algum 'oxigénio', depois de três encontros consecutivos sem ganhar e até um desentendimento com Edin Dzeko que valeu o afastamento bósnio. Com essa polémica para trás, a Roma tentará a vitória e, por outro lado, procurará também travar uma sequência de seis jogos seguidos a sofrer golos. De resto, nesses mesmos seis últimos jogos o marcador teve sempre pelo menos 3 golos.



Quanto à Juventus - que neste jogo não terá Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur -, tem sido capaz do melhor e do pior, mas a verdade é que entra em campo vinda de cinco vitórias seguidas, sendo que em quatro desses encontros chegou ao descanso logo na frente. Por outro lado, note-se que a Juventus apenas perdeu em dois dos últimos 38 jogos caseiros que disputou. Ainda sobre a Vecchia Signora há a referir o facto de ter marcado pelo menos dois golos em cinco dos últimos seis jogos, sendo que curiosamente nos últimos três não se registaram mais do que 2 no total.



Em relação ao confronto direto, a promessa é de golos, já que apenas um dos últimos cinco jogos não teve golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no marcador. Nesse sentido, de referir que a Roma marcou nos cinco mais recentes e a Juve nos últimos quatro. Na época passada, refira-se, a Roma ganhou por 3-1 em Turim e empatou depois a dois em casa. Como será desta vez?

CÓD 128 Juventus 1.7 Empate 3.89 AS Roma 4.1