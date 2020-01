Juventus-AS Roma: duelo entre Cristiano Ronaldo e Paulo Fonseca em perspetiva

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, recebe esta quarta-feira a AS Roma, equipa orientada por Paulo Fonseca, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Itália.



Nos últimos cinco jogos disputados, a 'Vecchia Signora' registou quatro triunfos (Cagliari, AS Roma, Udinese e Parma) e uma derrota (Lazio), ao passo que a AS Roma somou três vitórias (Fiorentina, Parma e Génova) e duas derrotas (Torino e Juventus).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para três triunfos dos bianconeri, contra apenas um dos giallorossi, tendo-se registado ainda um empate entre ambos.

CÓD 170 Juventus 1.49 Empate 3.81 AS Roma 4.92