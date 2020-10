Juventus-Barcelona: jogo grande sem Cristiano Ronaldo

Num duelo que perdeu muito do seu interesse pela ausência de Cristiano Ronaldo, Juventus e Barcelona encontram-se em Turim, num encontro do Grupo G da Champions no qual estarão frente a frente duas formações que entraram nesta prova com vitórias: o Barça goleou o Ferencvaros por 5-1; a Juventus bateu o Dinamo Kiev por 2-0.



Contudo, os motivos para sorrir acabam aí para estes dois conjuntos, que no plano interno estão longe de convencer. Os italianos, por exemplo, apesar de ainda não terem perdido esta temporada, são apenas quintos na Serie A, com 9 pontos em 5 jogos. Já o Barça, vem de duas derrotas na Liga, é apenas 12.º colocado e, pior de tudo, uma dessas últimas derrotas foi daquelas que doem profundamente, já que foi em casa perante o arquirrival Real Madrid, por 3-1.



Para piorar o cenário, os catalães não poderão contar com quatro jogadores com perfil de titulares - Philippe Coutinho, Marc-André ter Stegen, Samuel Umtiti e Gerard Piqué -, algo que poderá levar Ronald Koeman a apostar em alguns miúdos, como Pedri ou Trincão. Já a Juventus, tem para lá de CR7 as baixas de Giorgio Chiellini, Alex Sandro e Matthijs de Ligt.



De notar, por fim, que estas daus equipas se vão encontrar pela sexta vez na Liga dos Campeões, havendo por agora vantagem do Barcelona, com duas vitórias e apenas uma derrota. Nos outros encontros registaram-se empates, tendo o mais recente sido em 2017, sem golos em Turim.

CÓD 114 Juventus 2.63 Empate 3.39 Barcelona 2.64