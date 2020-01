Juventus-Cagliari: Vecchia Signora recebe sensação

Segundo colocado da tabela, com os mesmos pontos do Inter Milão, a Juventus procura esta segunda-feira dar início ao novo ano civil da melhor forma, tentando um regresso aos triunfos depois do deslize no último jogo de 2019, quando perdeu por 3-1 diante da Lazio, na final da Supertaça italiana.



Pela frente da equipa de Cristiano Ronaldo estará o Cagliari, o atual sexto colocado, que entra nesta partida como uma das sensações da temporada, mas vindo de três partidas seguidas sem vencer. Será neste contexto que tentarão travar a Vecchia Signora, num duelo no qual terão como baixas Alessio Cragno, Leonardo Pavoletti, Valter Birsa, Lucas Castro e Fabio Pisacane.



Quanto à Juventus, uma equipa que não perde em casa para o campeonato há 30 partidas, há a notar as ausências de Giorgio Chiellini, Sami Khedira e Rodrigo Bentancur, isto para um duelo no qual se realça a integração de Wojciech Szczesny, regressado após lesão.

CÓD 127 Juventus 1.25 Empate 5.48 Cagliari 9.53