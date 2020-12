Juventus-Dínamo Kiev: Cristiano Ronaldo de volta

Com Cristiano Ronaldo de volta aos duelos da Champions - depois de ter descansado no fim de semana -, a Juventus recebe esta quarta-feira a visita dos ucranianos do Dínamo Kiev, numa partida do Grupo G da prova milionária na qual tentará não tropeçar para se manter com o Barcelona à distância de 3 pontos antes da partida da última ronda.



Vindo de um resultado negativo no fim de semana, ao empatar com o Benevento num jogo sem Cristiano Ronaldo, a Juventus (sem Merih Demiral e Giorgio Chiellini) tentará alcançar o sétimo encontro consecutivo e também procurar manter uma tendência estatística que nesse período deu frutos, ao ser a primeira equipa a marcar em cinco desses encontros. Ainda assim, note-se que em apenas um deles a Vecchia Signora não sofreu.



Quanto aos ucranianos, num campeonato bem menos exigente, é certo, mas chegam a este jogo vindos de uma vitória caseira diante do Vorskla Poltava. Ainda assim, há que referir que há uma semana foram goleados pelo Barcelona por 4-0. Contudo, nem tudo são más notícias, já que ao que parece o surto de Covid-19 no plantel estará controlado e 'extinto', pel oque as baixas são todas por lesão: são elas as de Oleksandr Tymchyk, Mykyta Burda, Volodymyr Kostevych e Nazariy Rusyn.



Note-se, por fim, que a Juventus venceu há mês e meio em solo italiano por 2-0.

CÓD 114 Juventus 1.21 Empate 5.33 Dínamo Kiev 10.58