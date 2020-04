Juventus FC-CD Ocotal: visitados ainda sonham com o playoff

Poucos dias depois de ter estado presente num polémico encontro que terminou antes do tempo, a Juventus FC recebe na madrugada de quinta-feira a visita do CD Ocotal, num encontro da 17.ª jornada do Torneio Clausura da Nicarágua no qual está praticamente obrigado a triunfar para manter viva a chama do apuramento para o playoff.



Atualmente com 17 pontos, menos 1 do que o sexto colocado, o conjunto de Managua terá pela frente o último colocado, uma equipa que vai já em sete jogos seguidos sem vencer e sempre a sofrer golos. Aliás, nisto de sofrer golos o CD Ocotal vai igualmente em sete encontros consecutivos a encaixar o primeiro da partida.



Ainda assim, curiosamente o encontro entre estas duas equipas já disputado este ano acabou num inesperado empate a zero, naquele que foi mesmo o penúltimo jogo do CD Ocotal... sem perder.