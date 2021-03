Juventus-FC Porto: dragão em vantagem

Depois de ter ganho por 2-1 no Dragão, o FC Porto visita esta terça-feira o reduto da Juventus, numa partida da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões onde sabe que um empate bastará para carimbar o tão desejado apuramento para os 'quartos' da mais importante prova de clubes da UEFA.



Para este duelo, a turma portista ainda tem algumas dúvidas para esclarecer quanto à disponibilidade de alguns jogadores, nomeadamente Pepe e Corona, jogadores que saíram lesionados no duelo do fim de semana. Para lá deste duo - que nas palavras de Sérgio Conceição "é uma dúvida grande" -, também Mbemba é uma incógnita, tal como Marco Grujic. Do lado oposto, as baixas são apenas duas (Danilo e Bentancur), mas também há algumas dúvias, nomeadamente de Dybala, Chiellini e De Ligt. Quem estará a 100% será Cristiano Ronaldo, que no fim de semana até foi poupado tendo em vista este duelo.



Passando agora a alguns dados estatísticos, note-se que os últimos cinco duelos da Juventus na Liga dos Campeões tiveram sempre pelo menos 3 golos, algo que indica que poderemos efetivamente ter um marcador animado. Nesse sentido, de refirir que o FC Porto marcou pelo menos 2 golos e venceu em cinco dos últimos seis duelos da Champions - a única exceção foi o nulo diante do Man. City.



Por fim, de referir que esta Juventus vem de quatro jogos seguidos sem perder, com três vitórias e um empate, ao passo que o FC Porto desde o triunfo diante da Vecchia Signora venceu dois duelos, empatou um e perdeu outro.

CÓD 101 Juventus 1.46 Empate 4.23 FC Porto 6.06