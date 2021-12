Juventus-Génova: antepenúltimo visita reduto da Vecchia Signora

CÓD 183 Juventus 1.2 Empate 5.34 Génova 10.38

A viver uma época de reconstrução depois da saída de Cristiano Ronaldo, a Juventus recebe este domingo a visita do Génova, num duelo da 16.ª jornada da Serie A no qual terá pela frente o antepenúltimo colocado, com apenas 10 pontos.A Vecchia Signora, sétima com 24 pontos, entra em campo com um registo de 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, numa época na qual marcou 20 golos e sofreu 16. A equipa de Massimiliano Allegri venceu apenas três dos últimos sete jogos de campeonato que disputou, tendo perdido três e empatado um. No plano individual, Federico Chiesa, Aaron Ramsey e Danilo são baixas certas nos de Turim, ao passo que Mattia De Sciglio e Weston McKennie estão em dúvida.Quanto aos visitantes, têm uma lista de ausentes bem longa, com Nikola Maksimovic, Nicolò Rovella, Mattia Destro, Yayah Kallon, Mohamed Fares, Felipe Caicedo, Domenico Criscito e Francesco Cassata, sendo que para piorar a sua situação levam já 12 jogos seguidos sem ganhar e 3 consecutivos sem marcar. Aliás, vencer é algo raro na época dos de Génova, já que apenas ganharam um dos 15 encontros que disputaram na Liga - empataram em 7 e perderam em 7. A nível de golos, marcaram 17 e sofreram 29.No confronto direto a história também não favorece o Génova, já que a Juventus leva cinco encontros seguidos a ganhar, ainda que curiosamente já vá em sete encontros consecutivos... a sofrer. Um registo algo peculiar, mas que acaba por dar força ao registo de golos, que nos últimos cinco jogos entre ambas as equipas foi sempre de 3 ou mais.