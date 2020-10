Juventus-Hellas Verona: vencer ainda sem Cristiano Ronaldo

Ainda sem Cristiano Ronaldo, que a meio da semana voltou a testar positivo à Covid-19, a Juventus recebe este domingo a visita do Hellas Verona, num duelo da 5.ª jornada da Serie A no qual procurará um triunfo que permita não deixar escapar ainda mais o AC Milan no topo da tabela.



Com duas vitórias e dois empates até ao momento no campeonato, e vinda de um triunfo a meio da semana para a Champions, a Juventus não perde há sete partidas, é certo, mas a verdade é que o futebol apresentado tem estado longe de ser satisfatório, pelo menos na opinião dos adeptos. Para piorar o cenário, a Vecchia Signora não poderá contar com Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Giorgio Chiellini, Federico Chiesa e Weston McKennie, isto para lá do já falado Ronaldo.



Ainda assim, a verdade é que do lado oposto o cenário a nível de ausências não é assim tão mais satisfatório, visto que há cinco indisponíveis, incluíndo o português Miguel Veloso. Para lá do médio, note-se ainda para a ausência de Giangiacomo Magnani, Antonin Barak, Marco Benassi e Koray Günter. Mesmo assim, note-se que a temporada até tem sido positiva, com 7 pontos em quatro jogos, fruto de duas vitórias, um empate e uma derrota.



Quanto ao confronto direto, note-se que aí o cenário é favorável à Juventus, com cinco vitórias nos últimos oito duelos, ainda que no jogo mais recente tenha perdido por 2-1. Olhando do ponto de vista estatístico, de frisar que os últimos dez jogos entre estas duas equipas tiveram sempre pelo menos 3 golos - com a Juventus a marcar primeiro em oito deles -, ao passo que nos últimos mais recentes se viram sempre golos de ambas as equipas.

