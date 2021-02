Juventus-Inter Milão: Cristiano Ronaldo procura acesso à final da Taça

Com uma vantagem de 2-1 trazida da partida da 1.ª mão - com dois golos de Cristiano Ronaldo -, a Juventus recebe esta terça-feira a visita do Inter Milão, numa partida qual jogará o acesso à final da Taça de Itália.



Moralizado por essa vantagem, o conjunto de Turim entra em campo vindo de seis vitórias consecutivas, sendo que em cinco desses encontros foi mesmo a primeira equipa a marcar - o único em que não conseguiu foi precisamente diante deste Inter há uma semana.



Quanto ao Inter Milão, neste jogo sem Alexis Sánchez e Arturo Vidal, venceu no fim de semana diante da Fiorentina, e leva cinco em sete jogos nos quais foi a primeira equipa a faturar.