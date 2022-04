Juventus-Inter Milão: Derby d'Italia anima noite na Serie A

CÓD 150 Juventus 2.72 Empate 3.15 Inter de Milão 2.47

Dia de jogo grande na Serie A, com a 257.ª edição do Derby d'Italia, entre Juventus e Inter Milão. Será um embate entre duas equipas separadas por um ponto na tabela, com vantagem para os milaneses, que estão em 3.º, mas que ainda têm uma partida por disputar.Com mais vitórias no confronto direto (114 contra as 79 dos milaneses), a Juventus está numa grande sequência na Serie A, com 16 partidas consecutivas sem perder. Em seis dos últimos oito duelos caseiros a Vecchia Signora não sofreu qualquer golo, sendo que também em seis dos últimos oito venceu tanto ao intervalo como no final. Por outro lado, apenas três dos últimos 19 jogos tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao Inter Milão, vem de quatro jogos sem perder no campeonato , ainda que nessa fase apenas tenha ganho uma partida (5-0 à Salernitana). Em termos globais, de notar que apenas um dos últimos dez jogos do Inter teve 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, para lá do dado acima citado, de notar que a Juventus não perdeu nenhum dos últimos 12 jogos caseiros diante do Inter Milão. Por fim, de referir que este será o terceiro jogo da época entre estas duas equipas, tendo havido uma vitória do Inter (para a Supertaça) e um empate (para o campeonato). Como será o terceiro?