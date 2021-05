Juventus-Inter Milão: equipa de Cristiano Ronaldo obrigada a ganhar

Já com o título no bolso, o Inter Milão visita este sábado o reduto da Juventus, numa partida da penúltima jornada da Serie A na qual a equipa de Cristiano Ronaldo jogará muito daquilo que será tanto esta época... como a próxima. É que, por estar atualmente em quinto, a Juventus corre sérios riscos de não se apurar, pelo que será essencial ganhar para manter esse sonho bem vivo.



O problema é que do lado oposto estará um Inter Milão que, mesmo sendo campeão, não tem levantado o pé do acelerador, como se confirma pelo registo recente, com 17 jogos seguidos sem perder e quatro partidas consecutivas a ganhar. Dos últimos oito, os milaneses foram a primeira equipa a marcar em oito.



Quanto à Juventus, vem assinando uma época repleta de altos e baixos, sendo um dos dados mais incríveis é o facto de ter sofrido sempre nos últimos 13 encontros. Por outro lado, em cinco dos últimos seis foi a primeira equipa a sofrer, sendo que em quatro dos últimos se viram mais do que 3 golos e tentos de ambas as equipas.



Em relação ao confronto direto, note-se que este será o quarto embate da temporada, havendo por agora igualdade total, com uma vitória para cada lado e um empate. Ainda assim, refira-se que a Juventus nesta caminhada conseguiu afastar o Inter da Taça.

CÓD 135 Juventus 2.07 Empate 3.43 Inter de Milão 2.97