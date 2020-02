Juventus-Inter Milão: jogo grande à porta fechada

Domingo é dia de jogo grande na Serie A, com Juventus e Inter Milão a encontrarem-se pelas 19h45 em Turim, numa partida que terá a particularidade de ser disputada à porta fechada devido ao recente surto do coronavírus.



Sem adeptos nas bancadas, a Vecchia Signora terá de fazer bem melhor do que aquilo que fez a meio da semana, quando saiu derrotada pelo Lyon, por 1-0, numa partida na qual apenas se salvou a atuação de Cristiano Ronaldo, isto num duelo no qual terá como missão somar uma vitória que permita manter e cimentar a liderança da prova (tem atualmente 60 pontos, mais 1 do que a Lazio).



Quanto ao Inter Milão, o terceiro com 54 pontos, mas menos um jogo, chega a este duelo na sequência de uma vitória que valeu o apuramento para a próxima ronda da Liga Europa, numa partida na qual os milaneses deram a volta a uma desvantagem madrugadora.



No que a jogadores diz respeito, de notar que a Juventus não poderá contar com Sami Khedira, Merih Demiral, Douglas Costa e Gonzalo Higuaín, ao passo que os milaneses não têm a possibilidade de contar com Roberto Gagliardini e Stefano Sensi.



Quanto a estatísticas, há alguns dados a destacar, nomeadamente o facto de a Juventus não ter perdido nenhum dos últimos 33 jogos caseiros, tal como não perdido nenhum dos últimos nove encontros caseiros ante o Inter Milão. Por outro lado, de notar que 12 dos mais recentes 13 duelos da Juventus contaram com três ou mais golos, sendo que em seis deles a Vecchia Signora marcou pelo menos dois.



A finalizar, de notar que a Juventus venceu por 2-1 na primeira volta.

CÓD 157 Juventus 2.17 Empate 3.17 Inter de Milão 3.22