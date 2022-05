Juventus-Inter: Taça de Itália em discussão

Dia de final na Taça de Itália, com a decisão do vencedor numa final que se disputa esta quarta-feira entre Juventus e Inter de Milão. Detentor do troféu, o conjunto de Turim procurará revalidar o título, ao passo que os milaneses vão tentar um triunfo que permita salvar uma época na qual o título poderá fugir para o rival AC Milan.



Nesta fase depois de ter deixado pelo caminho Empoli, Roma e AC Milan, o Inter vem de duas vitórias no campeonato, diante de Udinese e Empoli, que permitiu esquecer o desaire surpresa em Bolonha. A turma milanesa, ainda assim, tem demonstrado alguma debilidade defensiva, com pelo menos um golo sofrido em sete dos últimos dez encontros. Em seis dos últimos oito foi o primeiro conjunto a marcar, sendo que nos últimos seis houve sempre um total de 3 ou mais golos.



Quanto à Juventus, afastou Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina nas rondas da Taça de Itália, chegando a este jogo na sequência de um desaire no campeonato com o Génova. Uma derrota na qual ampliou para três o número de jogos seguidos a sofrer golo - nos últimos dez sofreu golo em oito.



Quanto ao confronto direto, o Inter Milão leva quatro jogos seguidos a marcar diante da Juventus, sendo que nos últimos três não perdeu - venceu dois e empatou um. Ambos foram esta temporada, com o destaque a ir para a Supertaça, numa vitória no prolongamento por 2-1.

