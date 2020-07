Juventus-Lazio: à terceira é de vez para a Vecchia Signora?

Líder destacada da Serie A, com 77 pontos, a Juventus vive provavelmente a pior fase da temporada, com três partidas seguidas sem ganhar e com exibições pouco convincentes e esta segunda-feira, a partir das 20h45, terá um dos maiores testes de fogo, quando receber a Lazio em jogo da 34.ª ronda.



Para mais, pela frente dos de Turim estará uma equipa romana que esta temporada tem sido mesmo uma pedra no sapato para Cristiano Ronaldo e companhia, já que em dois duelos já disputados perdeu ambos por 3-1, sendo que um deles valeu mesmo a 'fuga' do primeiro troféu da temporada, a Supertaça.



Ainda assim, a verdade é que a Lazio nas últimas semanas tem estado em queda livre e depois de ter sido a mais direta concorrente à Juventus agora é apenas quarta, fruto de quatro jogos recentes sem ganhar, com três derrotas e um empate. Um registo negativo, que apenas foi 'disfarçado' pelo recente empate com a Udinese a zeros. Não serviu para voltar a vencer, mas a verdade é que travou uma sequência de seis jogos seguidos a sofrer.



E por falar em jogos a sofrer, do lado oposto a série é inesperadamente similar, já que a Juventus sofre golos há cinco jogos, sendo que curiosamente em seis dos últimos sete foi a primeira equipa a marcar. Na prática, tal como aconteceu nos últimos três jogos, a Vecchia Signora está especialista em entrar a vencer... mas não consegue segurar.



A finalizar, voltando ao confronto direto, de notar que apesar do registo recente negativo, a Juventus vai numa sequência de 20 jogos seguidos a marcar a esta Lazio. Haverá 21.ª e regresso às vitórias?

CÓD 134 Juventus 1.61 Empate 3.93 Lázio 4.72