Juventus-Lazio: equipa de Cristiano Ronaldo com visitante perigoso

Terceira colocada na tabela da Serie A, com 49 pontos, a Juventus recebe este sábado a visita da Lazio, numa partida da 25.ª jornada do campeonato italiano na qual está praticamente obrigada a vencer para não ficar ainda mais longe do primeiro colocado Inter Milão e ficar praticamente arredada do objetivo de revalidar o título de campeão.



Com 49 pontos, a equipa de Cristiano Ronaldo tentará repetir o bom resultado do último fim de semana, mas também entrar de uma vez por todas numa fase positiva, já que nos últimos seis jogos alternou vitórias com triunfos e empates.



Quanto à Lazio, está em sétimo, com 43 pontos, tendo também a necessidade de ganhar para continuar no comboio do apuramento europeu, tanto para a Liga Europa como até para a Liga dos Campeões. Ainda assim o registo recente também não é o melhor, ainda que curiosamente tenha o mesmo número de vitórias que a Juventus na última meia dúzia de duelos de campeonato - a diferença passa pelas derrotas, duas contra uma.



Em relação ao confronto direto, o registo recente tem sido bem equilibrado, com quatro vitórias para cada equipa e um empate nos últimos nove duelos. Curiosamente a igualdade aconteceu no último encontro, em novembro, com um empate a um golo. Nessa partida, como em tantas outras, Cristiano Ronaldo foi o marcador do tento da turma de Turim.

CÓD 144 Juventus 1.79 Empate 3.47 Lázio 3.78