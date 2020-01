Juventus-Lazio: Supertaça italiana em jogo

Vindo de um jogo no qual marcou um golo que o colocou nas bocas do Mundo, Cristiano Ronaldo pode este domingo conquistar o primeiro troféu da temporada pela Juventus, quando pelas 16:45 defrontar a Lazio numa Supertaça italiana a disputar em solo saudita.



Moralizado pelo tal feito de quarta-feira, mas também pelas três vitórias consecutivas, o conjunto de Turim terá precisamente pela frente a única equipa com a qual perdeu esta temporada, pelo que acabará por ser mesmo uma espécie de tentativa de 'vingança' por parte dos de Maurizio Sarri.



De olho na história, de notar que o passado recente tem sido bastante equilibrado entre estas duas formações, já que há três vitórias para cada lado nos últimos seis duelos. Um deles, refira-se, dizia respeito à Supertaça de 2017/18, com vitória da Lazio por 3-2.