Juventus-Lecce: equipa de Ronaldo procura reforçar liderança

Moralizada pelo regresso aos triunfos depois de dois nulos (ambos para a Taça de Itália), mas também pelo desaire da Lazio que permitiu ficar ainda mais confortável na liderança, a Juventus procura esta sexta-feira, em partida da 28.ª jornada da Serie A, consolidar e reforçar o primeiro posto, quando pelas 20h45 receber a visita do 'aflito' Lecce.



Atualmente no 18 .º lugar, na zona de descida, a formação visitante chega a este jogo vinda de três derrotas seguidas - uma delas no pós-pandemia -, numa sequência na qual sofreu 15 golos e apenas 3.



Quanto à Juventus, quebrou no início da semana o jejum de triunfos, mas curiosamente em termos de Serie A até está num bom momento, com quatro vitórias consecutivas, sempre a marcar dois golos e apenas com um sofrido.



Quanto ao confronto direto, de notar que a Juventus não perdeu nenhum dos últimos três duelos diante do Lecce, tendo conseguido marcar em todos eles. Ainda assim, de notar que na primeira volta não passou de um empate a um golo, algo que tentará melhor neste duelo.